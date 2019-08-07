Японский посол в России Тоёхиса Кодзуки вынужденно посетил российский МИД, сообщает DEIRA.RU

Заявленные Токио протесты, связанные c посещением главы российского правительства Дмитрием Медведевым Курильских островов, а также проведения на островных территория учебных стрельб, стали тому причиной.

По мнению замминистра иностранных дел Игоря Моргунова, который и провел с японцем обстоятельную беседу, Токио не имеет права заявлять какие-либо протесты относительно Курил. Иначе это может быть расценено как вмешательства во внутриполитические дела России.

Также в МИД сообщили, что господину Кодзуки вручили претензию, в которой речь шла о нарушениях со стороны Японии на территории южных Курильских островов.

Напомним, на протяжении последних 75 лет между Россией и Японией никак не может состояться подписание мирного договора по окончанию Второй мировой войны, так как Япония считает четыре российских острова своими.

Екатерина Брязгунова