Каждый день российские СМИ сообщают гражданам о различных решениях властей создать некоторые послабления в жизни трудящихся. Однако все они на фоне пенсионной реформы, которую запустили с легкой руки премьер-министра Дмитрия Медведева с 1 января текущего года, выглядят не чем иным, как ложкой меда в бочке дегтя. О том, почему один дополнительный выходной для россиян старше 40 лет, не улучшит здоровья людей, рассказывает DEITA.RU.

Напомним, не так давно представители Минтруда выступили с предложением дать россиянам старше 40 лет возможность брать дополнительный выходной для прохождения ежегодного медицинского осмотра. В связи с этим тут же возникает вопрос, а достаточно ли будет гражданам одного дня, чтобы пройти всех необходимых специалистов.

Понятный ответ получил корреспондент «Свободной Прессы» в поликлинике. В медучреждении представителю СМИ заявили, что на прохождение диспансеризации необходимо брать два дня.

Так, по словам члена профсоюза медработников «Действие» Альбины Стрельченко, идея ежегодной диспансеризации великолепная, но до конца ее еще продумать не успели. Одна из главных проблем — занятость населения. Зачастую россияне работают не на одной работе или внеурочную, при этом бизнес не хочет выдавать гражданам оплаченные выходные, что в целом приводит к невозможности реализации данной идеи.

Однако, это еще полбеды. Важным препятствием к прохождению диспансеризации за сутки является отсутствие специалистов. Так, в небольших населенных пунктах нет узких специалистов,. Например, чтобы пройти лора, гражданам приходится ездить за 100–200 километров. И явно одного дня для этого недостаточно.

Также Стрельченко безапелляционно заявила, что дополнительные силы привлекаться для проведения диспансеризации не планируется. Медикам будет предложено принимать по 60 человек за день.

В связи с этим вопрос, о каком качественном медосмотре может идти речь, остается открытым.

Стоит отметить, что пенсионная реформа затронула почти все категории граждан. В ближайшем будущем мужчины начнут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 60. При этом продолжительность жизни на сегодняшний день составляет 67,5 лет у мужчин и 77,6 лет у женщин.

Екатерина Брязгунова