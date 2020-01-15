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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Послание президента назвали «самым дорогим» в истории

Кудрин

Алексей Кудрин сказал, сколько денег уйдет на озвученные Путиным меры поддержки семей, сообщает DEITA.RU.

Главные финансисты России, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава Минфина Антон Силуанов, сказали, сколько денег уйдет на меры поддержки семей, анонсированные Путиным. Напомним, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент предложил ввести сразу несколько мер поддержки рождаемости.

По оценке Силуанова, только в 2020 году на это уйдет до 450 млрд рублей. В следующих годах, разумеется, федеральный бюджет потратит еще больше денег.

Кудрин назвал это послание президента самым дорогим на его памяти. По оценкам главы Счетной палаты, в 2020 году на меры поддержки уйдет 500 млрд рублей.

Напомним, Путин предложил выплачивать маткапитал семьям, в которых родился первенец с 1 января 2020 года. Сумма капитала – более 400 тысяч рублей. Также необходимо увеличить на 150 тысяч рублей размеры материнских капиталов для многодетных. Еще одна мера поддержки – ежемесячные выплаты на детей до 7 лет.

Елена Миронова

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