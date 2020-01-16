Послания Путина испугались на Украине

После того, как Путин обратился к Федеральному Собранию с посланием о приоритете Конституции над международным законодательством, Павел Климкин, экс МИД Украины, выразил сильное беспокойство по этому поводу в своем Фейсбуке, сообщает DEITA.RU.

По мнению Климкина, это вызовет спекуляции вокруг конкретных персонажей при том, что за Владимиром Путиным все равно останется право принятия окончательных решений.

«Очень похоже, что презентация заранее ожидаемых изменений направлена на то, чтобы успокоить всех относительно других вариантов. А они будут – Путин не просто так начал говорить про исконные русские земли», - пишет Климкин.

Экс-министр заявил, что следует заранее подготовиться к последующим за этим посланием действиям России. Его обеспокоило предложение российского президента о смене приоритетов, называя это фактическим отказом России от следования каким-либо правилам и принятия только силы или «договорняков».

В конце своего сообщения Климкин добавил об очевидности стратегии для Украины: стать более сильным государством и договариваться с Россией только вместе с теми, кого она будет вынуждена уважать.

Ирина Елкина