После «нагоняя» Трутнева на Камчатке нашлись дома для льготной ипотеки

После того, как полпред президента на Дальнем Востоке раскритиковал губернатора Камчатки Владимира Илюхина, в крае сразу «нашлись» подходящие под льготную ипотеку дома, сообщает DEITA.RU.

Минстрой края довольно оперативно нашел пять компаний, которые готовы выделить жилье по программе льготной ипотеки – под 2%.

В краевом правительстве отметили, что за всеми вопросами население может обратиться в АО «КАИЖК» по телефонам: (8 4152) 41-16-00 и 46-66-00.

Ранее DEITA.RU писала о том, что Камчатка заявляла о том, что программа «дальневосточной ипотеки» не может полноценно работать в крае из-за очень высоких цен на недвижимость, тем более учитывая то, что молодые семьи могут приобретать по ней жилье только в новостройках. После этого Юрий Трутнев заявил главе региона о том, что нужно прикладывать к реализации программы все возможные усилия, снижать цены, а не жаловаться на трудность выполнения президентских поручений.

После озвученной критики региональная власть в короткие сроки сумела найти подходящие компании.

Напомним, что сегодня выдачей ипотеки по льготной системе занимается 14 банков. АРЧК подчеркнуло, что к концу февраля текущего года список организаций может увеличиться. Директор Агентства Сергей Ховрат подчеркнул, что в любом из 11 регионов есть как минимум три подходящих для этого кредитных организации.

Александра Маслова