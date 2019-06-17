Чтобы сгладить неприятные воспоминания, звезде дали новое почетное звание, сообщает DEITA.RU.



Певица Алсу, которая в прошлом месяце оскандалилась на шоу «Голос. Дети», рискует вновь оказаться на волне нового скандала. Журналисты «Ура.ру» выяснили, что певице дали новое звание - Народной артистки Республики Башкартостан.

Как пишет издание, звание Алсу присвоил лично врио главы региона. Благодаря этому певица сможет получать повышенную государственную пенсию.

Кроме того, не совсем понятно, какое отношение певица имеет к Башкортостану: родилась Алсу в Татарстане. Вероятно, власти республики решили прославиться за счет звезды федерального масштаба. Пресс-служба главы региона прокомментировала такое решение. По словам пресс-секретаря, стать народным артистом республики может любой гражданин РФ. если он будет проживать в Башкартостане, то получит прибавку к пенсии в 800 рублей и единоразовую компенсацию за ЖКХ.

Ранее ИА DEITA.RU уже писало о том, что дочь Алсу потеряла свою победу на телевизионном шоу «Голос. Дети». Выяснилось, что голоса за ее победу накрутили.

Елена Миронова