Многие водители, которых остановил сотрудник ГИБДД для проверки документов, уверены, что на любой вопрос, тем более безобидный, нужно отвечать. Конечно, законным требованиям представителям ГИБДД подчиняться необходимо, чтобы не навлечь на себя неприятности. Однако, отвечая на вопросы стража порядка, нужно помнить: он составляет портрет человека, чтобы понять можно ли его развести или возможно ли подвести под протокол, сообщает DEITA.RU.

Российские автомобилисты на страницах канала «Авто Ликбез» уверяют, что на традиционный вопрос: «Куда направляетесь?», есть не менее традиционный ответ, после которого сотрудник ДПС гарантированно отпустит водителя дальше по делам.

Ответ просто: «На судебное заседание».

Стоит отметить, что так ответить, судя по всему, можно только в светлое время суток и в будний день, иначе у инспектора будет еще больше вопросов.

Екатерина Брязгунова