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После трагедии в Забайкалье призвали увеличить число ТО
Смертельное ДТП с участием туристического автобуса в
Забайкалье поможет навести порядки на дорогах и в пассажирском транспорте. По
мнению депутата Госдумы Михаила Емельянова, от таких жестких аварий не
застрахован никто, однако необходимо создать такие условия, чтобы их стало как
можно меньше, сообщает DEITA.RU со
ссылкой на РИА ФАН.
Емельянов напомним, что ответственность за техсостояние пассажирских автобусов лежит на плечах автотранспортных компаний и водителей. Чтобы уменьшить число трагических случаев, необходимо увеличить число техосмотров.
Ранее прошла информация о том, что в воскресенье, 1 декабря, в Забайкалье с моста упал туристический автобус, в котором находились 43 человека. На данный момент известно о 19 погибших. Возбуждено уголовное дело.
Причиной смертельной аварии называют лопнувшее переднее колесо. Водитель автобуса скончался на месте трагедии.
Екатерина Брязгунова