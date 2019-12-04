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После выборов: пенсионный возраст снова повысят

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Эксперт уверен, что другого выбора у высшего руководства страны просто нет, сообщает DEITA.RU.

В России неминуемо произойдет вторая пенсионная реформа. С таким заявлением выступил журналист Юрий Пронько во время записи программы на телеканале «Царьград».

По словам спикера, такое решение, скорее всего, примут после выборов в Госдуму, а также после президентских выборов. Журналист уверен: очередное повышение возраста выхода на пенсию в стране будет. К такому выводу он пришел после изучения данных обзора пенсионных систем в разных странах мира.

Напомним, пенсионная реформа вступила в силу в январе 2019 года. Она рассчитана на 10 лет, за которые возраст выхода на пенсию вырастет на пять лет с 55 до 60 для женщин и с 60 до 65 для мужчин.

Елена Миронова

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