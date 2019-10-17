Последнего дешевого бензина лишат россиян

Тысячи автомобилистов ездили на эти заправки, чтобы сэкономить деньги, сообщает DEITA.RU.

Казахстан объявил о том, что повышает цены на бензин в своей стране. Слова министра энергетики цитирует «Агентство нефтегазовой информации».

По словам министра Бозумбаева, в стране цены на нефть и газ никак не регулируются государством. Поэтому они конкурентноспособные и держатся на таком низком уровне. Однако есть и проблема – россияне стали приезжать на приграничные заправки и заливать литры дешевого бензина в канистры, чтобы вывезти обратно на родину.

«и тысячи тонн нашего бензина, дизельного топлива, увозятся в сопредельную страну, то есть мы субсидируем чужую экономику», – заявил министр.

Казахстан такое положение вещей не устраивает, поэтому проблему будут решать двумя путями: поднимут цены на бензин и дизель до уровня российских и введут запреты на вывоз топлива через границу.

Россияне не так давно узнали, что цены на бензин и дизель в соседнем Казахстане на полвину ниже, чем в России. Стоит отметить, что те, кто ездит на казахские заправки, говорит, что топливо на них из России. Чего стоят только заправки под брендом «Газпромнефти».

Чтобы больше понимать причины, по которым тысячи россиян ломанулись в соседнюю страну, можно сравнить цены на бензин там в России. На заправки Казахстана ездят жители соседних с ним регионов: центральная Россия, Сибирь и Урал. Так, цены на топливо в этих регионах начинаются с 40 рублей, а в соседней стране – с 26 рублей.

Елена Миронова