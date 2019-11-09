Последние белухи покидают «китовую тюрьму»

На эти выходные запланирован выпуск последней партию из 18 белух из «китовой тюрьмы», сообщает DEITA.RU по материалам Всероссийского института океанографии.

НИС «Профессор Кагановский», успешно преодолев расстояние от бухты Средняя до бухты Успения за 7 часов, рано утром 8 ноября прибыл к месту назначения. В ходе транспортировки животные вели себя спокойно, за их поведением следили ученые, ветеринары и опытные тренеры. С 9 часов утра начались работы по выпуску 19 белух, которые успешно завершены. На 3 крупные особи установлены спутниковые метки, которые позволят ученым следить за передвижением животных в дикой природе.

Параллельно в бухте Средняя шла погрузка следующей партии белух на НИС «Зодиак». Благодаря установившейся утром тихой безветренной погоде работы удалось начать сразу с восходом солнца и к 14 часам завершить. На судно загружено 13 животных. Сразу после погрузки в бухте поднялся ветер и пошла волна.

«Зодиак» направляется в бухту Успения к месту выпуска животных. Несмотря на высокое напряжение всех участников процесса, операцию удалось провести аккуратно и максимально безопасно для белух.

«В воскресенье планируется всех выпустить», - сообщает ВНИРО в своей странице в Instagram.

Учёные отмечают, что в настоящее время кормовая база в бухте Успения значительно лучше, чем в Сахалинском заливе, поэтому данный район более предпочтителен для осваивающихся в естественной среде белух.

Дмитрий Санников