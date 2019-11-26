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Последний день года могут сделать выходным

Новый год

Идею сделать 31 декабря выходным днем одобрили в Госдуме с одним условием, сообщает DEITA.RU.

Условие одно – сохранить общее число праздничных нерабочих дней. Ранее регионы уже использовали такую возможность – например, в Томской области губернатор перенес рабочий день с 31 декабря на 28 декабря – субботу. Эта «льгота» была дана женщинам области, чтобы те могли полностью занять этот день подготовкой к празднику.

Другие депутаты поддержали такую инициативу, утверждая, что в последний день года многие все равно либо берут отгул, или приходят на работу, чтобы формально «отсидеть часы».

Мы опросили приморцев, как они относятся к такой инициативе.

«Лично мне все равно. Я как-то очень поздно заканчивала работу – но мы ничего не готовим на Новый Год, обычно просто заранее режем салаты, или берем доставку еды. Так что оставалось только приехать и присоединиться к празднику», - рассказывает жительница краевой столицы Татьяна.

Ранее депутаты выносили на обсуждение законопроект, по которому предлагалось сделать последний день года выходным. В тот раз он не прошел нужных чтений.

 

Александра Маслова

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