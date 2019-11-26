Новости
Идея Центробанка обрадует владельцев банковских карт
26 Ноябрь 2019, 10:45
Полиция Голливуда застрелила мужчину с мачете
26 Ноябрь 2019, 10:31
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» выбрали победителей конкурса социальных предпринимателей
26 Ноябрь 2019, 10:19
Когда стихия нанесет удар по региону, сказали синоптики
26 Ноябрь 2019, 10:15
В Приморье стало модно быть "человеком Кожемяко"
26 Ноябрь 2019, 10:09
Хабаровские энергетики приняли участие в работе Дальневосточного молодежного бизнес-инкубатора
26 Ноябрь 2019, 09:46
Важному человеку предлагают зарплату 300 тысяч
26 Ноябрь 2019, 09:45
Последний день года могут сделать выходным
26 Ноябрь 2019, 09:41
Последний день года могут сделать выходным
Идею сделать 31 декабря выходным днем одобрили в Госдуме с одним условием, сообщает DEITA.RU.
Условие одно – сохранить общее число праздничных нерабочих дней. Ранее регионы уже использовали такую возможность – например, в Томской области губернатор перенес рабочий день с 31 декабря на 28 декабря – субботу. Эта «льгота» была дана женщинам области, чтобы те могли полностью занять этот день подготовкой к празднику.
Другие депутаты поддержали такую инициативу, утверждая, что в последний день года многие все равно либо берут отгул, или приходят на работу, чтобы формально «отсидеть часы».
Мы опросили приморцев, как они относятся к такой инициативе.
«Лично мне все равно. Я как-то очень поздно заканчивала работу – но мы ничего не готовим на Новый Год, обычно просто заранее режем салаты, или берем доставку еды. Так что оставалось только приехать и присоединиться к празднику», - рассказывает жительница краевой столицы Татьяна.
Ранее депутаты выносили на обсуждение законопроект, по которому предлагалось сделать последний день года выходным. В тот раз он не прошел нужных чтений.
Александра Маслова