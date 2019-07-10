Президент России Владимир Путин заявил о приоритетном развитии термоядерной энергетики перед альтернативными источниками: ветряными электростанциями и солнечными батареями, сообщает DEITA.RU.

Такое программное заявление Владимир Путин сделал в ходе II Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS). Как считает Президент России, нельзя полностью отказываться от ядерной или углеводородной энергетики. По мнению Путина, аналогия в связи с этим напрашивается плохая – вместо приборки в доме заметение мусора под ковер.

«Все знают, что ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае? Сколько птиц гибнет?», - говорит Путин, обращая внимание на то, что «ветряки» так трясутся, что червяки вылезают из земли.

Как считает Путин, необходимо использовать так называемые природоподобные технологии, которые работают по законам природы. Как ни парадоксально звучит, но Путин считает таковой термоядерную энергетику, которая является подобием производства тепла и света в недрах Солнца.

Путин также заявил, что желающим отказаться от технологий препятствовать нельзя, но человечество в целом движется вперед и развивается. И начинает понимать, что само по себе внедрение новых технологий планету не спасет.

Дмитрий Санников