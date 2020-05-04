Последний звонок в онлайне планируют провести на Дальнем Востоке

Мэрия Хабаровска прорабатывает идею проведения последнего звонка в формате онлайн, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на DVhab.ru.



По словам местных чиновников, последние звонки должны пройти в образовательных учреждениях в двадцатых числах мая. Если контролирующие органы разрешат провести линейки в обычном режиме, то такое решение и будет принято. Однако прорабатывается и запасной план проведения линейки в онлайн-формате.

Вице-мэр Хабаровска Елена Лагошина отметила, что ситуация зависит от горожан, если все просидят праздники дома, то пик заболевания быстро пройдет, если этого не случится, то период затянется.

Напомним, что IV четверть российские школьники проходят в дистанционном режиме. В начале апреля губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обещал раньше отпустить школьников на каникулы, например начальные классы уже вышли на каникулы. Неизменным останется только сдача ЕГЭ и ОГЭ.