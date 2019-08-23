Большая работа предстоит коммунальным службам Находки, сообщает DEITA.RU по материалам администрации города.

Ночью и утром 22 августа в Находкинском городском округе выпало более 59 мм осадков. В результате за несколько часов подтопленными оказались низинные участки дорог на улицах Арсеньева, Бокситогорской, Постышева, Спортивной, Рыбацкой, в районе торгового центра «Находка-Мега». После прекращения осадков ситуация быстро нормализовалась.

По информации администрации Находки, на расчистке проезжей части от наносов грунта задействовано 15 единиц спецтехники – грейдеры, лойдеры, самосвалы и трактора, оборудованные щетками. Большая работа предстоит по восстановлению грунтовых дорог районов индивидуальной застройки.

По информации отдела транспорта и связи администрации Находки, в городском округе действуют все пассажирские маршруты, за исключением «дачных» и «пляжных».

Дмитрий Санников