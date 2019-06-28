Стало известно, что принесёт повышение пенсионного возраста российской экономике, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Согласно данным специалистов из НИУ ВШЭ, ВВП России может вырасти в следствии того, что россияне станут работать на несколько лет дольше. Однако, вместе с тем, это не поможет существенно решить проблему сокращения трудоспособного населения страны.

По расчётам экспертов, к 2035 население России уменьшиться на 1,7 миллионов человек в целом и на 5,4 миллиона работающих человек в частности. Повышение пенсионного возраста позволит лишь немного затормозить увеличение демографической нагрузки.

Увеличение пенсионного возраста добавит около 0,22% к росту ВВП России до 2025 года. При этом аналитики напомнили, что у работников старших поколений зарплата, как правило, на 20 или даже 30% ниже, чем средняя по рынку. Если эта тенденция будет продолжаться, то средний уровень зарплаты в России снизится на 0,8% к 2024 году из-за старения населения.

Специалисты в возрасте окажут положительное влияние на экономический рост, только если будут замещать собой менее производительные виды услуг.

Дмитрий Шевченко