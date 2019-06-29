Серьезное ДТП произошло в Ханскайском районе Приморья в пятницу, 28 июня, сообщает DEITA.RU. Видео с места происшествия опубликовал паблик dpskontrol_125rus.

Судя по кадрам, водитель Toyota Mark II не справился с управлением транспортного средства и «слетел» с трассы. При этом скорость была, видимо, настолько высокой, что автомобиль сбил столб, который упал на дорогу, после чего угодил в постройку.

Машина получила сильные технические повреждения. По словам очевидцев, все живы и относительно здоровы.

Ранее прошла информация, что на улице Русской случилось курьезное ДТП с участием военной техники.

Екатерина Брязгунова