Послушай, как стучит: Shazam для автомобилей придумали в России

Российские умельцы анонсировали Shazam для автомобилей – специальное приложение, позволяющее определить поломку двигателя авто по записи звуки. Если проект действительно пустят в массы, то фраза «послушай, как стучит», получит совершенно буквальное значения в России. Об этом сообщает DEITA.RU.

Представитель «ГЛОНАСС» заявил, что приложение для смартфонов по оценке поломок автомобильного мотора по звуку будет представлено примерно в две тысячи двадцать первом году. Разработка уже носит тестовое имя «Автошазам» и оценивается экспертами НТИ «Автонет».

Отмечается, что суть работы уникального автоприложения мало чем отличается от популярного у пользователей смартфонов приложения Shazam для «живого» поиска музыкальной композиции, звучащей из любого источника. Чтобы определить суть проблемы, автолюбителю нужно будет лишь запустить «Автошазам» и дать устройству «послушать» подозрительный звук, идущий, например, из-под капота. Запись автоматически перенаправится в специальную систему, в которую специалисты загрузят библиотеку звуков из двигателей разных «проблемных» машин.

«Поисками будет заниматься ИИ – специально заточенный под эту задачу искусственный интеллект. Сверяясь с полученными от пользователя звуком, ИИ сможет определить возраст, пробег и другие данные авто, информацию о двигателе. Если для распознавания проблемы данных в системе окажется недостаточно, ИИ начнет поиск по социальным сетям и мессенджерам пользователя, разумеется, с согласия последнего. В результате приложение сообщит о поломке, предлагаемом ее источнике и предложит несколько вариантов для устранения проблемы. В числе функций будет и автоматическая запись в автомастерскую для проведения более детальной диагностики», - рассказывают разработчики.

Отметим, генеральным разработчиков проекта является компания «ГЛОНАСС». Предполагается, что приложение появится на российском рынке уже через два года.

Екатерина Цой