В России предлагают сократить рабочий день и перейти на посменную работу, сообщает DEITA.RU

Перспективы выйти на четырехдневную рабочую неделю хотя и оценил премьер-министр Дмитрий Медведев, раскритиковали многие эксперты. Главные претензии — снизится заработная плата и трудящимся будет некуда деть себя в дополнительный выходной.

В связи с этим в России предложили просто-напросто перейти на сокращенный рабочий день и трудиться в две смены. С такой инициативой выступил заместитель министра здравоохранения и соцразвития Александр Сафонов.

По мнению экспертов, такая практика будет более понятна и верна, так как пик работоспособности у граждан составляет всего лишь три часа и приходится на дообеденные часы.

Екатерина Брязгунова