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«Посмотрим, что получится»: Медведев изменит цены на лекарства
Дешевые жизненно необходимые и важнейшие лекарства не будут подвергнуты ценовой перерегистрации. Об этом стало известно после совещания премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами, которое состоялось в минувший понедельник, 16 декабря, сообщает DEITA.RU.
Открывая совещание Дмитрий Медведев сообщил собравшимся о подписании постановления правительства, регулирующего правила обязательной ценовой перерегистрации ЖНВЛП. По словам премьер-министра, внесенные изменения помогут измениться ситуацию на лекарственном рынке России в лучшую сторону т.к. один из вариантов перерегистрации делает возможным снизить цену на то или иное лекарство, даже если производитель ее существенно завысил по сравнению с зарубежным аналогом.
«Помимо добровольной перерегистрации цен, вводится ее обязательный вариант. В последнем случае инициатива по снижению цены будет исходить непосредственно от государства, чтобы сделать препараты отечественного производства более доступными для граждан», - говорится в сообщении Медведева.
Кроме того, благодаря постановлению в России изменилась нижняя ценовая граница для дешевых препаратов – сохранение предельные отпускных цен коснется всех лекарственных средств, стоимостью до ста рублей (ранее речь шла лишь о тех, чья цена ниже пятидесяти рублей), а также иммунобиологических препаратов, лекарств, в составе которых присутствуют наркотические и психотропные вещества, произведенных производителями-членами ЕЭС.
По словам зампреда правительства Татьяны Голиковой, снижение цен на лекарственном рынке страны будет обеспечено еще одной «новеллой» постановления – производителей обязуют перерегистрировать цены на препараты, выпущенных в детских дозировках. Голикова отметила, что обратить внимание на цены на лекарства для детей правительство давно просили сами россияне, жалуясь на непозволительно маленькую ценовую разницу между детской и взрослой формой того или иного препарата.
«Хорошо. Посмотрим, что получится. Надеюсь, это действительно будет способствовать улучшению ситуации», - подытожил выступление на медицинскую тему Дмитрий Медведев.
Екатерина Цой