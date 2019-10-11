Пособие по уходу за ребенком будут давать только неработающим

Минтруд готовит поправки, которые заставят родителей собирать справки и доказывать, что они ухаживают за ребенком, сообщает DEITA.RU.



Министерство труда приняло решение реформировать правила выдачи детских пособий.. Об этом сообщает РБК.

Если поправки примут, то для того, чтобы получать выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет потребуется доказать, что именно этот родитель осуществляет уход за ребенком. То есть, проводит на работе меньше времени, чем с малышом.

Сейчас выплаты чаще всего оформлены на мать, хотя фактически за ребенком может следить другой член семьи. А получать деньги от государства, считают в Минтруде, должны только те, кто действительно оставили работу и занимаются ребенком. Иначе получается настоящее злоупотребление.

Елена Миронова