Новости
Пособие по уходу за ребенком будут давать только неработающим
11 Октябрь 2019, 23:15
Сбербанк вмешивается в судебную систему России
11 Октябрь 2019, 22:45
Кабмин нарушил правила недавления на бизнес
11 Октябрь 2019, 22:15
Российские депутаты хотят узаконить кастрацию
11 Октябрь 2019, 21:45
Такси разрешат залезть в базу ГИБДД
11 Октябрь 2019, 21:15
Россиянин получил пятикратный штраф за одно нарушение
11 Октябрь 2019, 20:55
Альтернативы для смертной казни нет, сказали россияне
11 Октябрь 2019, 20:25
Коды столичных домофонов и замков утекли в Сеть
11 Октябрь 2019, 20:00
Пособие по уходу за ребенком будут давать только неработающим
Минтруд готовит поправки, которые заставят родителей
собирать справки и доказывать, что они ухаживают за ребенком, сообщает
DEITA.RU.
Министерство труда приняло решение реформировать правила выдачи детских пособий.. Об этом сообщает РБК.
Если поправки примут, то для того, чтобы получать выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет потребуется доказать, что именно этот родитель осуществляет уход за ребенком. То есть, проводит на работе меньше времени, чем с малышом.
Сейчас выплаты чаще всего оформлены на мать, хотя фактически за ребенком может следить другой член семьи. А получать деньги от государства, считают в Минтруде, должны только те, кто действительно оставили работу и занимаются ребенком. Иначе получается настоящее злоупотребление.
Елена Миронова