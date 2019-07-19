Выплаты для граждан без работы не увеличат в 2020 году, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «РИА Новости».

В Министерстве труда не собираются делать пособие больше на грядущий год. В документе по этому вопросу сказано, что объем минимальной выплаты - это полторы тысячи рублей, а для максимальной - восемь тысяч рублей, если гражданин достаточно молод, и 11,28 тысячи рублей, если гражданин уже в близком к пенсионному возрасте.

Напомним, что за десять лет только однажды Минтруд повысил пособия: в нынешнем году. Ведомство повысило минимальный размер выплат от 850 рублей до 1500, а наибольший - от 4,9 до восьми тысяч рублей.

Анастасия Туркова