Пособия станут доступнее некоторым россиянам

Детям-сиротам могут упростить получения пособия по безработице при прохождения очного обучения в заведениях высшего и средне-специального образования. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно документу санкт-петербургского ЗакСобрания, уже направленного на рассмотрение депутатам Госдумы, все чаще выпускники российских детских домов становятся заложниками сложной финансовой ситуации во время получения образования в колледжах и вузах страны. Авторы инициативы отметили, что многие Центры занятости отказывают достигшим четырнадцатилетнего возраста детям-сиротам в получении социальных выплат по безработице, если последние не имеют возможности устроиться на работу по направлению службы.

Депутаты считают, что таким образом нарушаются права указанной категории россиян на государственную поддержку при временном трудоустройстве в связи с дневным обучением.

В пояснительной записке к документу говорится, что условия предоставления соцвыплат для безработных студентов-очников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нужно изменить, чтобы не лишать последних стимула подрабатывать в свободное от занятий время. Парламентарии выразили уверенность, что данный законопроект станет хорошим подспорьем для активного поиска дополнительного заработка молодыми люди, достигших четырнадцатилетнего возраста, чтобы достойно обеспечивать себя как во время учебы, так и после окончания обучения.

Депутаты нижней палаты планируют рассмотреть данную инициативу на одном из ноябрьских заседаний. Если предложенные поправки вступят в законную силу, то повышенные пособия по безработице будут выплачиваться российским детям-сиротам даже при временном трудоустройстве во время очного обучения.

Кстати, депутатам Госдумы предложили рассмотреть ускорение процесса приватизации жилья для детей-сирот, путем сокращения действия договора о найме жилплощади с пяти лет до трех. Согласно законопроекту, указанный срок может быть сокращен только в особом случае – если выпускнику детского дома уже исполнилось двадцать три года, уровень его ежемесячного дохода не ниже установленного в регионе прожиточного минимума и при условии отсутствия задолженностей по «коммунальным» счетам, налогам и аренде помещения.

Екатерина Цой