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Посол США рассказал, почему Трамп «динамит» Путина
3 Октябрь 2019, 10:34
Посол США перед отставкой пояснил причины неудавшихся запланированных встреч президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа в прошлом году. Об этом сообщает DEITA.RU.
По мнению Джона Хантсмана, Трамп не специально «динамил» Путина - причиной тому были уважительные политические причины. Например, в рамках встречи «большой двадцатки» в Аргентине диалога не случилось из-за происшествия с моряками Украины. В текущем году совместное мероприятие в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге сорвалось по независящим от сторон причинам.
«Главы стран все еще серьезно намерены начать двусторонний диалог для укрепления российско-американских отношений с помощью перенесенного на следующий год Советов предпринимателей и экспертов», - заявил бывший посол.
Хантсман еще раз отметил желание Дональда Трампа «поладить» в Российской Федерацией.
Екатерина Цой