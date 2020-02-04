Посольство Китая: эпидемия продлится не дольше двух месяцев

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй отметил, что эпидемия коронавируса должна прекратиться менее, чем за два месяца, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет «АиФ», посол подчеркнул, что ситуация с эпидемией должна измениться через 5-10 дней. Через два месяца она, скорее всего, будет полностью устранена.

Чжан Ханьхуэй также отметил, что экономические убытки Китая и соседних стран, включая Россию, будут незначительными. Он подчеркнул, что эпидемия в некотором роде пошла на пользу стране, так как помогла выявить ряд значительных недоработок – в частности, в отношении населения к вопросам медицины, санитарных норм и правильного образа жизни. Это касается не только населения, но и чиновников, добавил Чжан Ханьхуэй.

Изменятся и некоторые внутренние регламенты – к примеру, вскоре на уровне закона запретят бросать мусор в водоемы.