Новости
Минута молчания появится в России
4 Февраль 2020, 14:00
Голикова призвала россиян скорее уезжать из Китая
4 Февраль 2020, 13:40
Посольство Китая: эпидемия продлится не дольше двух месяцев
4 Февраль 2020, 13:20
Больше цифр может появиться на госномерах автомобилей
4 Февраль 2020, 13:00
Штрафы за курение в коммунальных квартирах поддержал Минздрав
4 Февраль 2020, 12:40
Полиция Китая рассказала о спекуляциях на коронавирусе
4 Февраль 2020, 12:20
Правительство готовится ввести карантин на продукты из Китая
4 Февраль 2020, 12:10
Китайские овощи возвращаются на приморские прилавки
4 Февраль 2020, 12:00
Посольство Китая: эпидемия продлится не дольше двух месяцев
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй отметил, что эпидемия коронавируса должна прекратиться менее, чем за два месяца, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет «АиФ», посол подчеркнул, что ситуация с эпидемией должна измениться через 5-10 дней. Через два месяца она, скорее всего, будет полностью устранена.
Чжан Ханьхуэй также отметил, что экономические убытки Китая и соседних стран, включая Россию, будут незначительными. Он подчеркнул, что эпидемия в некотором роде пошла на пользу стране, так как помогла выявить ряд значительных недоработок – в частности, в отношении населения к вопросам медицины, санитарных норм и правильного образа жизни. Это касается не только населения, но и чиновников, добавил Чжан Ханьхуэй.
Изменятся и некоторые внутренние регламенты – к примеру, вскоре на уровне закона запретят бросать мусор в водоемы.