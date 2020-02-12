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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Посольство рассказало о состоянии россиян на зараженном лайнере

Diamond Princess

Сейчас Diamond Princess находится на карантине у берегов Японии

В среду, 12 февраля, стало известно о новых заболевших на борту круизного лайнера Diamond Princess, сообщает ИА DEITA.RU. Коронавирусом заразились еще 35 человек – общее количество заболевших составило 175 человек.

Как пишет Life, среди туристов на  лайнере находятся 24 россиянина, в том числе, двое детей. В Посольстве РФ в Японии сообщили, что ни один из них не заболел.

Напомним, лайнер Diamond Princess оказался на карантине после того, как стало известно о пассажире, у которого диагностировали коронавирус. 80-летний мужчина был на лайнере, но покинул его 25 января. Однако он успел заразить других пассажиров и членов экипажа.

Лайнер не разрешили пришвартовать у берегов Японии. Сейчас он на карантине, а пассажирам запрещено покидать каюты. Из развлечений им доступны только телевидение и интернет.

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