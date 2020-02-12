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12 Февраль 2020, 19:45
Посольство рассказало о состоянии россиян на зараженном лайнере
Сейчас Diamond Princess находится на карантине у берегов Японии
В среду, 12 февраля, стало известно о новых заболевших на
борту круизного лайнера Diamond Princess, сообщает ИА DEITA.RU. Коронавирусом
заразились еще 35 человек – общее количество заболевших составило 175 человек.
Как пишет Life, среди туристов на лайнере находятся 24 россиянина, в том числе, двое детей. В Посольстве РФ в Японии сообщили, что ни один из них не заболел.
Напомним, лайнер Diamond Princess оказался на карантине после того, как стало известно о пассажире, у которого диагностировали коронавирус. 80-летний мужчина был на лайнере, но покинул его 25 января. Однако он успел заразить других пассажиров и членов экипажа.
Лайнер не разрешили пришвартовать у берегов Японии. Сейчас он на карантине, а пассажирам запрещено покидать каюты. Из развлечений им доступны только телевидение и интернет.