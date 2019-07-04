В России высказали предположение, откуда на Украине оружие США, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН. Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России высказал мнение, что американское оружие приходит к Украинцам через Канаду.

Так, лидер Украины Владимир Зеленский рассказал: Киев договорился с Оттавой о поставках бронетехники. Они заинтересованы в сотрудничестве с Канадой, но о деталях президент страны распространяться не пожелал.

Безпалько, комментируя этот момент, высказался, что взаимодействие Канады и Украины может быть лишь прикрытием для поставок Киеву американского летального вооружения, обходным маневром. Получается, словно бы США не поставляют украинцам вооружение, но в то же время их ближайший союзник, Канада, вполне может это делать.

С другой стороны, признает эксперт, максимум, что Канада может поставить Украине — это бронеавтомобили или легкие бронетранспортеры.

Анастасия Туркова