Поставки жизненно важных лекарств обещают в следующем году

Минздрав России сформировал вторую очередь детей, которым врачебная комиссия подтвердила назначение не зарегистрированных в РФ лекарств, сообщает DEITA.RU.

Как пишет портал «Будущее России. Национальные проекты», планируется, что препараты поступят в РФ в первом квартале 2020 года,

В начале осени премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить более 26 млн рублей на закупку 11,2 тыс. упаковок иностранных лекарств, не зарегистрированных в России, для тяжелобольных детей.

Московский эндокринный завод осуществил закупку лекарств для детей в первой очереди - у которых уже были на руках документы, подтверждающие необходимость именно этого препарата. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отмечала, что в первую очередь вошли 550 детей.

Между тем, около 170 тысяч подписей собрано под петицией в адрес Президента России Владимира Путина с просьбой спасти больных детей. Петицию на портале Change.org создали родители детей-инвалидов с диагнозом муковисцидоз, находящиеся в тяжелом положении. Срок и качество жизни их детей напрямую зависят от базисной терапии и антибиотиков, которые они получают. В последние месяцы по всей стране происходят массовые замены оригинальных препаратов дженериками, побочные действия которых при пожизненном приеме не изучены.

Дмитрий Санников