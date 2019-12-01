telegr wh call

Новости

Масштабные отключения электричества в столице: адреса

1 Декабрь 2019, 07:04

Китайцы делают бизнес на снеге

1 Декабрь 2019, 06:14

Поставки жизненно важных лекарств обещают в следующем году

1 Декабрь 2019, 05:27

Захарова раскрыла, за что преследуют российские СМИ

1 Декабрь 2019, 04:28

«Аэрофлот» не пришлет СМС о начале посадки

1 Декабрь 2019, 03:13

Лей, не жалей: улицы проливают реагентами

1 Декабрь 2019, 02:19

Врач советует не есть красную икру ложками каждый день

1 Декабрь 2019, 01:21

Путин собирает бизнесменов на разговор

1 Декабрь 2019, 00:24

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

Поставки жизненно важных лекарств обещают в следующем году

больница, лекарства, препараты

Минздрав России сформировал вторую очередь детей, которым врачебная комиссия подтвердила назначение не зарегистрированных в РФ лекарств, сообщает DEITA.RU.

Как пишет портал «Будущее России. Национальные проекты», планируется, что препараты поступят в РФ в первом квартале 2020 года,

В начале осени премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить более 26 млн рублей на закупку 11,2 тыс. упаковок иностранных лекарств, не зарегистрированных в России, для тяжелобольных детей.

Московский эндокринный завод осуществил закупку лекарств для детей в первой очереди - у которых уже были на руках документы, подтверждающие необходимость именно этого препарата. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отмечала, что в первую очередь вошли 550 детей.

Между тем, около 170 тысяч подписей собрано под петицией в адрес Президента России Владимира Путина с просьбой спасти больных детей. Петицию на портале Change.org создали родители детей-инвалидов с диагнозом муковисцидоз, находящиеся в тяжелом положении. Срок и качество жизни их детей напрямую зависят от базисной терапии и антибиотиков, которые они получают. В последние месяцы по всей стране происходят массовые замены оригинальных препаратов дженериками, побочные действия которых при пожизненном приеме не изучены.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Ситуация критическая: Путина просят помочь с жизненно важными лекарствами

Пиратство узаконят в России

Новые правила оборота лекарств введут в России с 1 января

Популярное

Светлое будущее снова откладывается

Криминальный авторитет передан из Японии в Россию

«У девушки в машине мозгов нет»: автоледи собрала пробку

Кубай не обманул: снег идет в Приморье
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...