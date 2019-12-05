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Поставщика новогодних подарков определили в обход аукциона
В среду, 4 декабря, «Детско-юношеский центр Приморья» заключил контракт с «Приморским кондитером» на поставку новогодних подарков от губернатора Приморья на общую сумму 46 млн рублей, сообщает DEITA.RU.
Контракт на поставку конфет был заключен без торгов по системе закупки у единственного поставщика. Наименьшую цену среди приморских компаний дал «Приморский кондитер». В итоге предприятие и стало единственным поставщиком.
Согласно договору «Приморский кондитер» поставит 199 066 новогодних подарков, каждый будет весить 650 грамм. Обязательным условием по техническим условиям является наличие шоколадки с морской капустой. Также в условиях написано, что конфеты могут быть только под двумя товарными знаками «Приморский кондитер» и «Долька счастья».
Напомни, что первые торги прошли в конце ноября, тогда победу одержало предприятие из Иваново, которое предложило на 20 млн меньше от первоначальной стоимости. Такое произошло из-за ошибок в техническом задании аукциона. В итоге антимонопольщики отменили результаты торгов.
После заместитель губернатора Наталья Бондаренко заявила, что в документации были ошибки, из-за которых на закупку зашли неизвестные поставщики, снизившие цену в несколько раз. Первый победитель был зарегистрирован только в 2018 году, в своем штате компания не имеет работников. Компания планировала поставить каждый подарок за 148 рублей.
Следующие торги планировали провести в середине декабря, однако поставщика удалось определить без проведения аукциона. «Приморский кондитер» предложил снизить первоначальную стоимость на 9%. Это позволило заключить контракт на поставку подарков в рамках законодательства.
Иван Крышан