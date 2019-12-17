«Пострадавшего принести в жертву»: Авария случилась на важной стройке в Приморье

Во вторник, 17 декабря, стало известно, что на одной из строек в ИРЗ «Приморье» произошла авария – частично обрушился грунт при раскопках котлована для, предположительно, укладки трубопровода, сообщает DEITA.RU.

Предполагается, что авария случилась днем в минувшее воскресенье, но журналистам стало известно о происшествии лишь несколько часов назад.

Согласно сообщениям очевидцев, строительные работы на аварийном участке пришлось экстренно прекратить – кубометры камней и земли накрыли КамАЗ с водителем внутри, огромные металлические трубы скатились по всему котловану, не позволяя спецтехнике проехать. Отмечается, что сам автомобиль серьезно не пострадал, о здоровье водителя авто ничего не известно, но приморцы неоднократно говорили об одном пострадавшем.

Ответственная за проведение стройки Корпорация развития Приморья факта аварии не опровергает, но утверждает, что ничего не знает о пострадавшем рабочем. Согласно официальной информации, во время инцидента никто из рабочих даже царапины не получил. Что на стройке произошло на самом деле – покажет только время.

«Земля не хочет носить такое безобразие», «Боги сердятся, однако. Надо бы их умилостивить, чтобы продолжить стройку. Пострадавшего принести в жертву, и поджечь, обложив купюрами покрупнее», «То ли место проклятое, то ли руки из ж...», - смеются интернет-пользователи намекая на то, что данная авария на месте стройки казино – не первая в этом году.

И действительно, в первых числах июля стало известно, что на стройке в районе бухты Муравьиная обрушилось одно из зданий будущего казино под названием «Шамбала». Информации о том ЧП даже сейчас не очень много: известно, что рухнуло не само здание, а лишь его часть – плиты и опалубка. Очевидцы происшествия утверждают, что следствием аварии было несколько человеческих жертв – пострадали несколько строителем, работающих в здании непосредственно перед обрушением конструкции. Но, как и в случае с грунтом, ответственные за стройку лица предпочли в очередной раз отмахнуться от свидетелей заявив, что ни о каких пострадавших и раненых речи быть не может.

А между тем, с момента открытия первого на Дальнем Востоке казино на ИРЗ «Приморье» прошло четыре года. Застройщики и инвесторы обещали, что почти через три года – примерно к 2023 году – на территории появятся новые развлекательные объекты. Среди них – четыре пятизвездочных отелей и семь четырехзвездочных, двенадцать роскошных вилл для отдыха, парочка современных кинотеатров и, разумеется, сами казино. Пока на территории ИРЗ столь масштабных строек почему-то не видно – то ли инвесторы затянули паузу с реализацией одних из самых ожидаемых международных проектов на Дальнем Востоке, то ли идея с созданием самого большого игорно-развлекательного комплекса в АТР потихоньку «сдувается».

Кстати, несмотря на то, что сами застройщики в общем-то не спешат с завершением первых этапов строительства, федералы активно напоминают о своем интересе к будущей игорной территории. Например, в ноябре текущего года стало известно, что несмотря на вечно переносящиеся сроки, ошибки при возведении зданий и общую нелицеприятную, полную негативных слухов и коррупционных домыслов, картину, «большая игорная стройка» в Приморье получила дополнительные сто миллионов рублей из государственного бюджета на проведение электрических сетей и другой необходимой инфраструктуры, чтобы обеспечить электроэнергией гостиницу «Нага Владивосток» и казино «Шамбала». Интересно, придется ли застройщикам объяснять федералам, как так вышло, что последний объект буквально превратился в груду камней, а грунт на других объектах имеет свойство внезапно обрушиваться на рабочих?

Екатерина Цой