Правительство Российской Федерации приняло решение о выделении средств пострадавшей от сильного паводка Иркутской области, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет РИА ФАН.

О том, что такое решение принято, рассказал первый замминистра МЧС России Александр Чуприян.

Напомним, из-за паводка в Иркутской области введен режим ЧС. В зоне действия наводнения находятся 31 населенный пункт в четырех районах региона. На данный момент известно о свыше 3,7 тысячи подтопленных домов и 3,7 тысячи приусадебных участках. Также от ливней пострадали 32 социально значимых объекта, 17 автодорог и 13 мостов.

Стихия по-прежнему не отступает, продолжая сметать все на своем пути. Известно уже о двух погибших: это ребенок и пенсионер.

Екатерина Брязгунова