Приморский край получил от правительства дополнительные средства на выплаты пострадавшим от тайфуна «Лайонрок», сообщили DEITA.RU в администрации Приморского края.

Из резервного фонда правительства России на выплаты жителям Приморского края дополнительно направлено 2,5 миллиона рублей. Как прокомментировали в департаменте гражданской защиты Приморского края, средства будут направлены на оказание гражданам единовременной материальной помощи.

В результате стихии, обрушившейся на Приморье в конце августа за несколько дней выпала трехмесячная норма осадков. Оказались подтопленными 170 населенных пунктов в 27 из 34 муниципальных образованиях края.

Любопытно, что власти региона отчитались о том, что выплаты пострадавшим произведены, еще в том же 2016 году. Однако, с корректировкой списков пострадавших, выплаты продолжаются до сих пор. В 2018 году тогдашний врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что приморцы, пострадавшие еще в 2016 году от тайфуна «Лайонрок», получат в общей сложности порядка 27 миллионов рублей в рамках краевой госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края». Сообщалось, что выплаты получат больше 26 тысяч семей. Дорожная инфраструктура края, серьезно пострадавшая во время тайфуна «Лайонрок», в полном объеме не восстановлена до сих пор.

Дмитрий Санников