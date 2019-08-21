Сумма, которую выдают пассажирам того рейса, не разглашается, сообщает DEITA.RU.



Пассажиры самолета Airbus А321, который совершил экстренную посадку в кукурузном поле, уже начали получать компенсации от авиакомпании. Информация о выплатах размещена на страничке «Уральских авиалиний» в соцсетях.

По последним данным, деньги уже получили 73 человека. Остальные заявление представители «Уральских авиалиний» еще рассматривают. Известно, что деньги будут выдавать не позднее 10 дней с момента написания заявления.

Напомним, 15 августа самолет Airbus А321 сразу после взлета совершил экстренную посадку в кукурузном поле. Сообщалось, что у лайнера отказали сразу два двигателя из-за попадания в них птиц. Из-за жесткой посадки никто не погиб. Несколько человек получили травмы.

Елена Миронова