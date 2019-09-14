Пострадавшим от ЧС дадут льготы по налогу

Правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс, освобождающие от НДФЛ доходы, полученные налогоплательщиками в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством, сообщает DEITA.RU.

Если говорить конкретнее, то речь идет в том числе об освобождении от налогообложения и доходы граждан, предоставляющих пострадавшим жилье в наем, если стоимость такой аренды находится в пределах сумм, полученных пострадавшими на цели найма из бюджетных источников.

Ну а в Приморье продолжается ликвидация последствий сильных августовских дождей. Сейчас объекты ЖКХ и энергетики в пострадавших районах работают в штатном режиме, проезд восстановлен ко всем населенным пунктам. При этом продолжаются работы на дороге в поселок Безверхово, там идет подсыпка и уплотнение дорожного полотна

Дмитрий Санников