Тем, кто пострадал от большой воды, можно будет не волноваться о выплатах, сообщает DEITA.RU.



Власти Иркутской области договорились со Сбербанком о том, чтобы на год заморозить кредиты всех пострадавших от потопа. Об этом сообщает ТАСС.

Среди тех, кто пострадал от наводнения – 280 должны банку деньги. Год им не придется думать о выплатах: банк не наложит штрафы. Также людям пообещали снизить проценты и дать льготы.

Пока неизвестно, какое решение примут другие банки, кредитовавшие пострадавших в Иркутской области.

Елена Миронова