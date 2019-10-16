Пострадавшим от наводнения в Приморье помогут деньгами

Почти 40 миллионов рублей федеральных средств поступило в Приморье на помощь пострадавшим от наводнения, сообщили DEITA.RU в администрации края.

39,7 миллионов рублей, поступившие вчера в Приморье из резервного фонда Правительства Российской Федерации, распределены по кредитным организациям и на почту для выплат гражданам. Эти средства направлены в регион на помощь гражданам, пострадавшим от наводнения.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей получат 837 человек. Выплаты по 50 тысяч рублей получат 578 человек, частично утративших свое имущество. 24 человека, потерявших имущество полностью, получат по 100 тысяч рублей.

Вместе с тем, по распоряжению Правительства Российской Федерации, на помощь пострадавшим от наводнения приморцам запланировано до 42 миллионов рублей. Поэтому в муниципальных образованиях Приморья начали формировать дополнительные списки на поддержку пострадавших. На сегодняшний день дополнительная потребность составляет 1,15 миллиона рублей.

«Согласно дополнительному списку, еще 100 человек получат выплаты по 10 тысяч рублей за подтопленный дом. 50 тысяч рублей получит семья, у которой имущество пострадало частично, 100 тысяч рублей – также одна семья за полную утрату имущества. Положенную помощь граждане, не вошедшие в основной список, получат уже в ближайшее время», - комментирует и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

Глава ведомства информирует, что при формировании новых списков граждан, пострадавших от наводнения, эта работа продолжится.