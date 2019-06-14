Денежную компенсацию за незаконное уголовное преследование предлагают ввести в России, сообщает DEITA.RU. Госдума вскоре его рассмотрит.

Каждый день преследуемому могут оплатить. Пострадавшему выделят по тысяче рублей за каждый из дней несправедливого обращения. А в случае, если гражданина незаконными путями взяли под стражу, выплата за день заключения составит пятнадцать тысяч рублей. Домашний арест тоже считается: по пять тысяч рублей компенсации ежедневно. Такая же сумма будет выплачена россиянину за подписку о невыезде.

Депутат Михаил Емельянов сразу оговорился, вспоминая инцидент с Голуновым, который сейчас у всех на слуху: законопроект разработали не из-за него. Или, правильнее будет сказать, не только из-за Голунова.

Подобных этому случаев множество, но не каждый становится резонансным. А защитить права нужно в случае с каждым невинно пострадавшим. Ради этого и предлагается ввести закон.

Анастасия Туркова

