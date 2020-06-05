Построил дом - земля в придачу: одобрен новый закон

Правительство одобрило изменения в закон о предоставлении в собственность земель в ДФО. Перечень опубликован на официальном сайте Кабмина. Перечень случаев, в которых гражданин сможет досрочно стать владельцем земельного участка на Дальнем Востоке, находившегося ранее в муниципальной или государственной собственности, будет расширен, сообщает ИА DEITA.RU.

Для привлечения народа на Дальний Восток гражданам предоставляют местную землю в безвозмездное пользование. Через пять лет землепользователь может превратиться в полноправного землевладельца, если своевременно подаст соответствующее заявление на дальневосточный гектар. Обычно такое заявление подаётся не раньше, чем за полгода до окончания срока пользования землёй. Но если землепользователь успел отстроить на этом участке дом и оформить его в собственность, то заявление на перевод в собственность ещё и земли можно подать раньше.

Согласно принятым поправкам, появилось новое условие, при котором государство досрочно подарит гражданину дальневосточный участок: если он только планирует или начинает строить дом, но на это строительство уже взят целевой ипотечный кредит. Или если кредитный договор подразумевает передачу этого участка в залог банку.

Как мы видим, инструментов привлечения народа на Дальний Восток и удержания там тех, кто не успел уехать, становится всё больше. Раздаются «дальневосточные гектары», запускаются территории опережающего развития, работает программа возвращения переселенцев, молодым семьям выдают «дальневосточную ипотеку».

Но в федеральном округе, судя по всему, действует особая дальневосточная магия: регионы развивают, но они уверенно стремятся к нижним позициям различных рейтингов. То эффективность экономики подкачает, то социальные расходы падают, и люди продолжают покидать регион. Исключение составляет Приморье – оно на верхних строчках рейтингов мелькает часто. Рейтингов самой высокой стоимости жилья.