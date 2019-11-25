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Поступок водителя автобуса возмутил горожан
В воскресенье, 24 ноября, водитель пассажирского автобуса в Уссурийске бросил ребенка на холодной улице и ушел с маршрута, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказала мама мальчика, который возвращался поздним вечером с тренировки, в паблике revizzorro_uss.
По словам женщины, в 20 часов 40 минут на остановке «Рынок» водитель автобуса номер 14а не повез ребенка по маршруту, обосновав это тем, что одного человека не повезет.
«Ребенок живет на улице Попова, куда пешком по холоду добраться нереально. Он ехал с тренировки, и у него «сел» телефон. Он не мог дозвониться до родителей. При чем, когда водитель уехал совсем не по маршруту, на остановку прибежал парень, который каждый день уезжает на этом последнем автобусе», — делится женщина.
Отмечается, маршрут должен был отходить от «Рынка» в 20 часов 45 минут, а ушел на пять минут раньше, не взяв пассажиров. Также женщина обратила внимания, что ситуация повторяется не первый раз.
Екатерина Брязгунова