Водитель после увольнения не вернул Lexus компании во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал агентству директор одной из городских торговых компаний, который, по его словам, был вынужден обратиться в правоохранительные органы с жалобой на бывшего работника.

Как утверждает руководитель, после увольнения водитель не вернул дорогой автомобиль компании, на котором он ездил длительное время.

Владелец фирмы пояснил, что мужчина работал водителем и управлял машиной марки Lexus, которую после увольнения он отказался возвращать.

Пострадавший директор добавил, что никаких прав на автомобиль у бывшего работника нет, поэтому попросил стражей порядка привлечь его к ответственности за самоуправство, а также обязать вернуть не принадлежащий ему Lexus.

Бизнесмен предоставил все данные бывшего сотрудника, чтобы стражи порядка смогли приступить к проверке поступившей информации.

Игорь Бегунов