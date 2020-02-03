Посылки из Китая может запретить Госдума

Политик направил обращение руководителю Минпромторга, а также генеральному директору «Почты России».

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Китае депутат Госдумы предлагает запретить россиянам получать посылки из Китая. Меру предлагается внедрить временно, до улучшения ситуации.

В своём обращении Виталий Милонов отмечает, что на данный момент достоверно неизвестно, каким образом заражаются люди, и как вирус ведёт себя в «спящем режиме», отмечают РИА. Кроме того, методика лечения также оставляет массу вопросов.

Виталий Милонов полагает, что миллионы жителей России, невзирая на вирусную опасность, продолжают оформлять посылки из Китая.

Политик напомнил, что помимо промышленных товаров, китайские интернет-магазины предлагают приобрести и продукты питания, приправы и готовые блюда длительного хранения. Виталий Милонов полагает, что данная среда может стать благоприятной для размножения вируса.

Стоит отметить, что россияне, ознакомившись с инициативой депутата, скептически отнеслись к предложению. В частности, пользователи сети напоминают, что вирус неспособен долго существовать вне организма живого существа.

Напомним, что ранее представитель Государственного почтового управления КНР Хоу Яньбо попросил не отказываться от посылок из Китая, заявив, что вероятность заразиться коронавирусом через них крайне низкая. Он также подчеркнул, что на китайской стороне дезинфицируют все, от писем до коробок и машин.