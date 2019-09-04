Перед визитом высокопоставленных гостей городские службы смогли привести в порядок только те дороги, по которым планируется движение кортежей, сообщает DEITA.RU.



В среду, 4 сентября, во Владивостоке стартовал 5 Восточный экономический форум. Президент России уже прибыл в Приморье, и скоро отправится в столицу Дальнего Востока.

ВЭФ трационно создал проблемы с движением в столице. Так, уже перекрыта улица Светланская. ГИБДД останавливают все фуры в районе Трудового – в город им въезжать запрещено. И традиционная для этих дней пробка собралась в сторону аэропорта.

Также приморцы обсуждают состояние дорог в столице Дальнего Востока. Разрушенные после ливней и тайфунов, а многие – и после зимы, дороги так и стоят нетронутыми. Дорожники Владивостока в экстренном порядке заделывали ямы по пути следования кортежей. Не удосужились дорожники даже облагородить полосы встречного движения на тех же дорогах – высокопоставленные гости за тонированными стеклами не увидят.









Самая комичная ситуация, по мнению пользователей соцсетей, на улице Луговой. Уже известно, что президент поедет по этой дороге – именно там располагается завод «Соллерс», который посетит Владимир Путин. Пользователи соцсетей в шоке от подготовки: разметку нанесли только в одном направлении – в том, по которому проедет президентский кортеж. По той же стороне покрасили и остановку, правда, не всю – крышу из окон машины все равно не видно.

Еще одна проблема, которую буквально вчера от президентских глаз прятали федеральный министр, МЧС и заместитель губернатора, горы мусора по всему побережью. Покрышки и тонны пластика убрали с видных мест, а в остальные, надеются власти, высокопоставленные гости не зайдут.

Елена Миронова