Потепление обещали синоптики

Метеоэксперт дал прогноз на ближайшие дни, сообщает DEITA.RU.



Народный синоптик, автор портала о погоде «Маглипогода», дал прогноз на ближайшие дни, среду и четверг. Так, непогода покинет регион окончательно уже сегодня, 30 октября.

Как сообщает метеоэксперт, сначала осадки прекратятся на юго-западе края, а уже затем на северо-востоке.

Потепление придет в четверг, 31 октября. В Приморье будет солнечно и ветрено. Воздух прогреется до +19 градусов.

Елена Миронова