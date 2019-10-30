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Потепление обещали синоптики

осень

Метеоэксперт дал прогноз на ближайшие дни, сообщает DEITA.RU.

Народный синоптик, автор портала о погоде «Маглипогода», дал прогноз на ближайшие дни, среду и четверг. Так, непогода покинет регион окончательно уже сегодня, 30 октября.

Как сообщает метеоэксперт, сначала осадки прекратятся на юго-западе края, а уже затем на северо-востоке.

Потепление придет в четверг, 31 октября. В Приморье будет солнечно и ветрено. Воздух прогреется до +19 градусов.

Елена Миронова

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