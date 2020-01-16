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Потепление обещают синоптики Владивостоку
Прогноз погоды на четверг уже
опубликован, сообщает DEITA.RU.
Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды на четверг, 16 января, для Владивостока. Прогноз опубликован на портале «Примпогода».
Так, ранним утром в городе должно быть морозно: до -15 градусов. Также синоптики обещают сильный ветер с порывами до 13 м/с.
Днем потеплеет: ожидается от -7 до -9 градусов. Ветер также немного утихнет по сравнению с ночью – до 11 м/с.
В ночь на пятницу будет до 16 градусов мороза, ветер от 9 до 14 м/с.
Елена Миронова
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