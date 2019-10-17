Потепление столичных батарей откладывается

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Точная дата старта отопительного сезона в столице Дальнего Востока пока не названа, хотя по заверению властей, готовность сетей теплоснабжения к запуску отопления оценивается в 100 %, сообщает DEITA.RU по материалам администрации Владивостока.

Как отметил на рабочем заседании городского штаба начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Кравченко, отопительный сезон во Владивостоке наступает обычно после 20 октября, как только среднесуточная температура воздуха продержится в течение пяти дней не выше +8. В этом сезоне такого периода еще не было.

По заверению чиновника, местные власти регулярно запрашивают в Примгидромете перспективный прогноз. «И пока прогноз говорит о приходе тепла на выходных – температура воздуха прогреется до +18. Так что включение отопление вероятно произойдет не ранее конца следующей недели», - подчеркнул Александр Кравченко.

При этом, все участники рабочей встречи сообщили о готовности сетей теплоснабжения к запуску отопления на 100 %.

Дмитрий Санников

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