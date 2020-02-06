Потепление в Приморье ожидается в пятницу

В четверг вечером температурный режим постепенно начнется меняться в сторону тепла, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Примпогоду.

По сравнению с предыдущими днями, столбик термометра в среднем повысится на 4 градуса. При небольшом ветре температура воздуха прогреется до -8…-11 градусов.

Ночью давление атмосферы начнет падать, температура также упадет до -18…-25 градусов мороза, в южной части - до -10…-16.

А вот в пятницу, 7 февраля, по краю может пройти незначительный снег, температура установится в пределах -9…-15 градусов, на юге – до -3…-5..

В столице Приморья снега не ожидается, воздуха прогреется до -5…-7 градусов днем и -13…-15 градусов ночью.