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Новости

Средства от продажи отелей «Хаятт» поступили в краевую казну

6 Февраль 2020, 18:05

Потепление в Приморье ожидается в пятницу

6 Февраль 2020, 18:00

«Вгрызлись по-серьезному»: Кожемяко рассказал, что не так с дорогой Владивосток-Находка

6 Февраль 2020, 17:50

Владелец Mercedes-Benz получит от «Глории Джинс» 250 тысяч за некачественные джинсы

6 Февраль 2020, 17:50

Ввоз насекомых из Китая временно приостановлен

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Безнадежный протест приморцев против точечной застройки поддержал профсоюз

6 Февраль 2020, 17:20

Бревно на карантине: лесопереработка остановилась в Приморье из-за Китая

6 Февраль 2020, 17:00

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6 Февраль 2020, 16:40

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Потепление в Приморье ожидается в пятницу

зима

Температурный режим постепенно начнется меняться в сторону тепла

В четверг вечером температурный режим постепенно начнется меняться в сторону тепла, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Примпогоду.

По сравнению с предыдущими днями, столбик термометра в среднем повысится на 4 градуса. При небольшом ветре температура воздуха прогреется до -8…-11 градусов.

Ночью давление атмосферы начнет падать, температура также упадет до -18…-25 градусов мороза, в южной части - до -10…-16.

А вот в пятницу, 7 февраля, по краю может пройти незначительный снег, температура установится в пределах -9…-15 градусов, на юге – до -3…-5..

В столице Приморья снега не ожидается, воздуха прогреется до  -5…-7 градусов днем и -13…-15 градусов ночью.

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