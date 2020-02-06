Новости
Средства от продажи отелей «Хаятт» поступили в краевую казну
6 Февраль 2020, 18:05
Потепление в Приморье ожидается в пятницу
6 Февраль 2020, 18:00
«Вгрызлись по-серьезному»: Кожемяко рассказал, что не так с дорогой Владивосток-Находка
6 Февраль 2020, 17:50
Владелец Mercedes-Benz получит от «Глории Джинс» 250 тысяч за некачественные джинсы
6 Февраль 2020, 17:50
Ввоз насекомых из Китая временно приостановлен
6 Февраль 2020, 17:40
Безнадежный протест приморцев против точечной застройки поддержал профсоюз
6 Февраль 2020, 17:20
Бревно на карантине: лесопереработка остановилась в Приморье из-за Китая
6 Февраль 2020, 17:00
Игры приморских подростков с ножом закончились актом вандализма
6 Февраль 2020, 16:40
Потепление в Приморье ожидается в пятницу
Температурный режим постепенно начнется меняться в сторону тепла
В четверг вечером температурный режим постепенно начнется меняться в сторону тепла, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Примпогоду.
По сравнению с предыдущими днями, столбик термометра в среднем повысится на 4 градуса. При небольшом ветре температура воздуха прогреется до -8…-11 градусов.
Ночью давление атмосферы начнет падать, температура также упадет до -18…-25 градусов мороза, в южной части - до -10…-16.
А вот в пятницу, 7 февраля, по краю может пройти незначительный снег, температура установится в пределах -9…-15 градусов, на юге – до -3…-5..
В столице Приморья снега не ожидается, воздуха прогреется до -5…-7 градусов днем и -13…-15 градусов ночью.