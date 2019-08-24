Начало будущей недели во Владивостоке ожидается солнечным, сообщает DEITA.RU по материалам портала «Примпогода».

Как прогнозируют приморские синоптики, в начале следующей недели над Японским морем и Приморьем будет усиливаться гребень антициклона, который обусловит солнечную погоду.

Впрочем, счастье будет недолгим. Уже во вторник погода ухудшится, подойдут очередные фронтальные разделы и принесут очередную порцию дождей.

Во Владивостоке первый рабочий день обещает быть погожим. Во вторник облачности будет больше, вероятен небольшой дождь, а также усилится ветер. По прогнозам приморских синоптиков, в середине недели осадков станет больше.

Дмитрий Санников