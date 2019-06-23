Не для кого не секрет, что многие российские водители ездят без ОСАГО. Сегодня борьба с такими автолюбителями набирает обороты, но пока за отсутствие страховки серьезно не наказывают, ждать реальных изменений не стоит. В связи с этим у многих автовладельцев возникает вопрос: «А выплатят ли мне страховку, если в меня кто-нибудь да приедет?». На него отвечает автоэксперт, сообщает DEITA.RU.

Да, выплаты при такой аварии будет, однако есть некоторые нюансы оформления такого ДТП. Во-первых, оформить аварию по европротоколу не получится. Придется вызывать ГИБДД. Второе, что не менее важно, придется заплатить штраф за поездки без ОСАГО, ну а в случае принятия нового законопроекта, и лишиться прав, если ранее потерпевшего уже наказывали за езду без полиса.

С собой нужно иметь следующие документы: паспорт; справка об аварии; копия протокола об административном правонарушении, где обязательно указан виновник; копия полиса ОСАГО виновника и документ на машину.

Екатерина Брязгунова