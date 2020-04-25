Потеря работы не повысит кредитную ставку россиянам

Российские банки приняли решение сохранить зарплатным клиентам, лишившимся работы, текущие условия кредитования, сообщает ИА DEITA.RU.

Повышение ставки – стандартное условие в подобных случаях. Но в условиях кризиса кредитные организации приняли решение зафиксировать ставки, показал опрос РИА «Новости».

«Учитывая сложившуюся ситуацию, мы решили сохранить до конца июня все привилегии индивидуальных зарплатных клиентов, даже если не были выполнены все условия обслуживания. Это распространяется в том числе и на текущие индивидуальные ставки по кредитным продуктам», – заявили в «Райффайзенбанке».

На весь оставшийся срок после потери или уменьшения дохода ставку сохранят также Сбербанк, «Открытие», «Альфа-Банк», РНКБ, «Зенит», «Уралсиб», Промсвязьбанк, Новикомбанк, Россельхозбанк и «Почта банк».