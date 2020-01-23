Потерявшим вклады россиянам дадут по 5 млн рублей

Такое поручение министру финансов дал Владимир Путин, сообщает DEITA.RU.



Президент России Владимир Путин дал главе Минфина Антону Силуанову поручение – увеличить суммы компенсаций до 5 млн рублей для вкладчиков банков, которые лишились лицензии. Как пишут Banki.ru, предложить варианты должна также глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Предлагается увеличить выплаты для людей, потерявших вклады с 29 декабря 2014 года до момента вступления закона в силу. Также для получения 5 млн рублей или 100% размера вклада необходимо, чтобы процедура банкротства банка еще продолжалась. С того момента в России закрылось 24 банка. На выплаты могут претендовать 170 тысяч вкладчиков.

По расчетам специалистов, если закон примут, то на выплаты уйдет более 45 млрд рублей. Это повлечет за собой понижение ставок по вкладам и повышение ставок по кредитам.

Елена Миронова